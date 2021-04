Riaperture | ma lo stato di emergenza rimane fino al 31 luglio

Leggi su formatonews

(Di domenica 25 aprile 2021) Il Governo sta valutando di seguire la linea già intrapresa da altri Paesi e introdurre un pass per potersi spostare o accedere a determinati luoghi pubblici. Getty Immages/William Thomas CainUn patentino per spostarsi ma anche per accedere a teatri ed eventi sportivi. La Commissione Ue vorrebbe lanciarlo già a partire dal primo giugno per salvare le vacanze e rilanciare il turismo in sicurezza. Il certificato proposto da Bruxelles è gratuito e consiste in un QR code da tenere nello smartphone o da stampare su carta. Alcuni Paesi – spiega l’Ansa – sono già partiti. La Grecia, ad esempio, ha abolito l’obbligo di quarantena per i vacanzieri provenienti da altri Paesi dell’Unione europea da Israele, dagli Emirati Arabi ma sarà obbligatorio esibire il patentino che certifichi l’avvenuta vaccinazione – con entrambe le dosi – o l’esito di un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore o ...