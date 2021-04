Riaperture: al ristorante fino alle 22, niente multa per chi torna a casa dopo (Di domenica 25 aprile 2021) “C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Lo chiarisce la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervistata da ‘Il Messaggero’. E, parlando dell’ultimo decreto, osserva, “si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le Riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche”. “I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata nel vivo: ormai siamo quasi a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) “C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno asenza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Lo chiarisce la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervistata da ‘Il Messaggero’. E, parlando dell’ultimo decreto, osserva, “si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Lesono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzino a scuola, ripartono tante attività economiche”. “I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata nel vivo: ormai siamo quasi a ...

