Riapertura scuole, si torna in classe alle superiori, ma in molti licei alunni in presenza al 50% (Di domenica 25 aprile 2021) Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. L'articolo .

