Reggio Emilia, “ha ucciso il padre a martellate e tentato di uccidere la madre”: disposto il fermo (Di domenica 25 aprile 2021) Omicidio San Martino in Rio Reggio Emilia. E’ stato disposto questa mattina il fermo per indiziato di delitto di M. E. 33 anni, accusato di aver ucciso a martellate il padre 58enne Paolo e del tentato omicidio della madre. I fatti risalgono a ieri, sabato 24 aprile 2021, intorno alle 17. L’uomo era stato fermato in serata e portato nella caserma dei carabinieri di Reggio Emilia per essere interrogato.



Omicidio San Martino in Rio Reggio Emilia: la ricostruzione del delitto La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 aprile 2021, in un villetta del piccolo paese non distante da Reggio Emilia.

