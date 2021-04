Reggio Calabria: i colori della bandiera armena proiettati su Palazzo San Giorgio in ricordo del 106° anniversario del Genocidio [FOTO] (Di domenica 25 aprile 2021) Reggio Calabria non dimentica il Genocidio armeno, i colori della bandiera proiettati su Palazzo San Giorgio per ricordare il 106° anniversario Reggio Calabria ricorda il Genocidio armeno proiettando nel 106° anniversario i colori della bandiera su Palazzo San Giorgio. Ricordiamo che la Comunità armena-Calabria, presieduta da Tehmine Arshakyan ed i fondatori Sebastiano Stranges e Carmine Verduci, è stata convocata, nella giornata di ieri, nella sede comunale per un’audizione fortemente voluta ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021)non dimentica ilarmeno, isuSanper ricordare ilricorda ilarmeno proiettando nelsuSan. Ricordiamo che la Comunità, presieduta da Tehmine Arshakyan ed i fondatori Sebastiano Stranges e Carmine Verduci, è stata convocata, nella giornata di ieri, nella sede comunale per un’audizione fortemente voluta ...

