Red Bull Hodgkinson: il Direttore lascia la Mercedes (Di domenica 25 aprile 2021) Ben Hodgkinson sarà il Direttore Tecnico di Red Bull Powertrains, dopo aver deciso di licenziarsi dalla Mercedes. L’inglese lascerà la Mercedes dopo una permanenza di 19 anni per affrontare una nuova sfida a Milton Keynes dove sta nascendo un modernissimo reparto motori. Un salto nel vuoto che elettrizza il Direttore e che gli fa progettare un futuro pieno di incognite ma che può risultare vincente. Gran Premio di-Miami: un giro simulato di F1 Red Bull Hodgkinson: cosa produrrà il Direttore? La squadra campione del mondo per la prima volta perde uno dei suoi pezzi importanti che andrà a dare corpo a un gruppo di lavoro che dovrà produrre la prima power unit Red Bull. La sua esperienza nella sede di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Bensarà ilTecnico di RedPowertrains, dopo aver deciso di licenziarsi dalla. L’inglese lascerà ladopo una permanenza di 19 anni per affrontare una nuova sfida a Milton Keynes dove sta nascendo un modernissimo reparto motori. Un salto nel vuoto che elettrizza ile che gli fa progettare un futuro pieno di incognite ma che può risultare vincente. Gran Premio di-Miami: un giro simulato di F1 Red: cosa produrrà il? La squadra campione del mondo per la prima volta perde uno dei suoi pezzi importanti che andrà a dare corpo a un gruppo di lavoro che dovrà produrre la prima power unit Red. La sua esperienza nella sede di ...

Advertising

MARCAOCORI : @silvioluiz Paulista A 2 Juventus x Red bull - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Nico #Hulkenberg ha scherzato ripensando a quei giorni in cui è stato molto vicino alla #RedBull, che invece gli… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Toto #Wolff, da sempre sostenitore della continuità regolamentare, prevede gap molto più ampi tra i team il pross… - kimiraikkomeme : RT @F1Daviderusso: Il debutto di Mick Schumacher, il ritorno di Alonso, l'esordio di Seb in green, il primo classe 2000 in #F1, il solito v… - agathathristie_ : Io alle 3 di notte dopo aver bevuto una red bull: #amici20 #teamviola -