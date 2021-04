Recovery | Ronzulli | ' giusta centralità per infanzia e occupazione femminile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Con l'inserimento nel Pnrr di un piano per asili nido, scuole materne e servizi per l'il presidente Draghi, che ringrazio per aver accolto il mio appello, ha dato voce alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. I più piccoli sono stati i grandi dimenticati di questa pandemia e finalmente trovano lain questo programma con il quale si disegnerà l'Italia del futuro". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Licia, presidente della commissione parlamentare per l'. "Inoltre, incrementando l'offerta formativa per i bambini, tante mamme -aggiunge- non saranno più costrette a scegliere tra famiglia e lavoro come invece accaduto in questi mesi e si potrà rilanciare l'. E' un ...