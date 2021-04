Recovery Plan: Palazzo Chigi, è un piano epocale. Dall’istruzione alla rivoluzione verde, ecco tutte le voci del Pnrr (Di domenica 25 aprile 2021) Il governo ha trasmesso alle Camere il testo del piano di ripresa e resilienza in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi in agenda per lunedì 26 aprile alle 16 Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 aprile 2021) Il governo ha trasmesso alle Camere il testo deldi ripresa e resilienza in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi in agenda per lunedì 26 aprile alle 16

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - Daniele_Manca : #MarioDraghi è la carta da non sciupare (siamo certi che senza di lui saremmo riusciti a prendere i 191,5 miliardi… - francescotremul : RT @sole24ore: Recovery Plan, per la cultura si poteva fare di più - sole24ore : Recovery Plan, per la cultura si poteva fare di più -