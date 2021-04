Recovery Plan, Pacifico (Anief): siamo delusi, mancano interventi su aule, personale e ore di lezione (Di domenica 25 aprile 2021) “Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza non si parla di spazi, plessi, organici, tempo scuola. Il problema rimane il rapporto insegnanti-organici. E anche l’estensione dell’obbligo scolastico fino a 18-19 anni. Questi erano i problemi da aggredire. Le soluzioni proposte ci lasciano purtroppo delusi. Se questa è la proposta del Governo, a nome di Anief devo dire che è una sfida persa in partenza”. È questo il commento, a caldo, del presidente nazionale del giovane sindacato autonomo alle ultime notizie sul Pnrr appena approvato dal Consiglio dei ministri. In attesa di un giudizio definitivo, che avverrà dopo la pubblicazione del testo appena approvato e in settimana all’esame delle Camera, il leader dell’Anief esprime tutti i suoi dubbi sulla parte relativa a Istruzione e Ricerca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) “Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza non si parla di spazi, plessi, organici, tempo scuola. Il problema rimane il rapporto insegnanti-organici. E anche l’estensione dell’obbligo scolastico fino a 18-19 anni. Questi erano i problemi da aggredire. Le soluzioni proposte ci lasciano purtroppo. Se questa è la proposta del Governo, a nome didevo dire che è una sfida persa in partenza”. È questo il commento, a caldo, del presidente nazionale del giovane sindacato autonomo alle ultime notizie sul Pnrr appena approvato dal Consiglio dei ministri. In attesa di un giudizio definitivo, che avverrà dopo la pubblicazione del testo appena approvato e in settimana all’esame delle Camera, il leader dell’esprime tutti i suoi dubbi sulla parte relativa a Istruzione e Ricerca. L'articolo .

