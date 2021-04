Recovery, il governo invia al Parlamento il testo integrale del Pnrr: donne, giovani e Sud al centro del piano – Il documento (Di domenica 25 aprile 2021) È stato trasmesso al Parlamento il testo del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo Draghi. Il documento di 337 pagine, che include progetti e riforme da realizzare entro il 2026, attinge risorse dal programma Next Generation Ee (Ngeu), un pacchetto di 750 miliardi di euro finanziato dall’Unione europea. Nello specifico il piano italiano prevede investimenti per la cifra di 191,5 miliardi – una parte in prestiti e un’altra a fondo perduto – erogati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza del Ngeu. Ulteriori 30,6 miliardi, per un totale di investimenti di 222,1 miliardi di euro, saranno ricavati da un fondo complementare istituito grazie a uno scostamento di bilancio pluriennale approvato il 15 aprile dal Consiglio dei ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) È stato trasmesso alildelnazionale di ripresa e resilienza () delDraghi. Ildi 337 pagine, che include progetti e riforme da realizzare entro il 2026, attinge risorse dal programma Next Generation Ee (Ngeu), un pacchetto di 750 miliardi di euro finanziato dall’Unione europea. Nello specifico ilitaliano prevede investimenti per la cifra di 191,5 miliardi – una parte in prestiti e un’altra a fondo perduto – erogati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza del Ngeu. Ulteriori 30,6 miliardi, per un totale di investimenti di 222,1 miliardi di euro, saranno ricavati da un fondo complementare istituito grazie a uno scostamento di bilancio pluriennale approvato il 15 aprile dal Consiglio dei ...

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - FrancescoLollo1 : #Tg2: Questo governo non rispetta le libertà degli italiani ed ha esautorato di fatto il Parlamento. Fratelli d'Ita… - AM_Porta : @JaponicaIrai @DossiCarla @GiuliaCortese1 Hai mai sentito lamentarmi di questo governo? Oggettivamente al momento o… - ViolaRemedi : RT @fiordisale: governo Conte aveva fatto studio x investimenti al SUD con lo scopo di diminuire diseguaglianze adesso il governo a trazio… -