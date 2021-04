Recobery | Landini | ' occasione irripetibile per il nostro Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Sicuramente siamo di fronte aper il, perché non si tratta solo di far ripartire l'economia, ma si tratta di riformare e ricostruire un modello di produzione: la sostenibilità ambientale e la tecnologia digitale deve farci ripensare a quello che produciamo e come lo produciamo, con quale sostenibilità ambientale". Così Maurizio, segretario della Cgil, interviene come ospite della trasmissione radio 'Il caffé della domenica' sul testo del Pnrr. "In più c'è un'urgenza che qualsiasi investimento venga fatto deve costruire lavoro per i giovani, le donne e superare i divari con il Mezzogiorno", aggiunge. (segue)