Rave party a Caltanissetta | il questore Ricifari | ' Saltato ruolo educativo delle famiglie'

Advertising

mosllerdd : RT @rep_bologna: Parchi, Pratello, T-Days: una domenica da tutto esaurito. Con rave party a Villa Angeletti [di Eleonora Capelli] [aggiorna… - NuovoSud : Rave party nelle campagne di Caltanissetta interrotto dalla polizia - EmilioBerettaF1 : Bologna, folle rave party a Villa Angeletti - rep_bologna : Parchi, Pratello, T-Days: una domenica da tutto esaurito. Con rave party a Villa Angeletti [di Eleonora Capelli] [a… - repubblica : Rave party al parco: decine di persone assembrate senza mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

Sono tutti ragazzi giovanissimi quelli che nella notte hanno preso parte alorganizzato in contrada Stretto Garibaldi, a Caltanissetta. Da poco la città è uscita dalla zona rossa, dopo 38 giorni, e già nella notte è diventata meta per gli amanti della musica techno,...Unorganizzato in piena emergenza Covid, in campagna, e con oltre un centinaio di partecipanti, provenienti da ogni parte della Sicilia, che ballavano a ritmo di musica techno. E' quanto ha ...Centinaia di persone, con musica ad alto volume, ammassati e quasi tutti senza mascherina. È quello che è andato in scena a Villa Angeletti, parco della prima periferia di Bologna, ...Alla vigilia del passaggio in zona gialla, la folla s'è riversata in strada e nelle aree verdi. Con qualche eccesso. Il sindaco: ...