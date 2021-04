Rally Croazia, terza giornata: Ogier batte Evans al fotofinish (Di domenica 25 aprile 2021) Nel WRC di oggi, una gara si può vincere e perdere sul filo dei decimi. Il Rally di Croazia si è deciso nella terza giornata per appena sei decimi, in un appassionante testa a testa tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Il gallese, in testa tutta la giornata, si fa battere dal francese al termine della Power Stage, dove entrambi commettono delle sbavature. Un finale al cardiopalma, che sembra presagire ad un mondiale combattuto e spettacolare fino alla fine. Thierry Neuvulle è terzo con la Hyundai, ma è deluso dal risultato finale. Questo ed altro nella nostra cronaca domenicale. Rally Croazia, seconda giornata: Ogier prende il comando Rally di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Nel WRC di oggi, una gara si può vincere e perdere sul filo dei decimi. Ildisi è deciso nellaper appena sei decimi, in un appassionante testa a testa tra Sebastiened Elfyn. Il gallese, in testa tutta la, si fare dal francese al termine della Power Stage, dove entrambi commettono delle sbavature. Un finale al cardiopalma, che sembra presagire ad un mondiale combattuto e spettacolare fino alla fine. Thierry Neuvulle è terzo con la Hyundai, ma è deluso dal risultato finale. Questo ed altro nella nostra cronaca domenicale., secondaprende il comandodi ...

