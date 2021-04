Ragazza affoga nel lago di Avigliana | indagini in corso

(Di domenica 25 aprile 2021) Unadi 19 anni è morta neldidurante il bagno. Sono intutti gli accertamenti.(TORINO) – Unadi 19 anni è morta neldinel pomeriggio di sabato 24 aprile 2021. La tragedia ha diversi punti da chiarire e solo l’autopsia e gli approfondimenti potranno chiarire cosa sia realmente successo nella città piemontese. Come riportato da La Repubblica, sono due le piste che sono al vaglio degli inquirenti. La principale è quella di un malore, ma gli investigatori preferiscono non escludere neanche un gesto volontario visto che la giovane soffriva di problemi psichici. Sono intutti gli approfondimenti del caso e nelle prossime ore ci potrebbero essere importanti ...

AVIGLIANA. Una ragazza di 19 anni, originaria dello Sri Lanka, è affogata oggi pomeriggio al lago di Avigliana, nel Torinese. Da quanto si apprende dai carabinieri la giovane, che soffriva di problemi ...Si è immersa in acqua e non è più tornata a galla, forse a causa di un malore. Ma spunta anche l'ipotesi del suicidio. La vittima è una ragazza di 19 anni che oggi pomeriggio ha fatto un bagno nel lag ...