Quante posizioni ha guadagnato Matteo Berrettini? Il ranking ATP dopo la vittoria a Belgrado

(Di domenica 25 aprile 2021), il ritorno. Il romano si regala qualcosa di speciale e vince il quarto titolo ATP in carriera a(Serbia) sconfiggendo in una Finale super tirata il russo Aslan Karatsev, giustiziere di Novak Djokovic in semifinale, per 6-1 3-6 7-6 (0). Una dimostrazione di grande forza e tenacia quella del romano, al cospetto di un tennista sicuramente un po’ stanco per quanto accaduto contro il il n.1 del mondo, ma comunque da battere sempre e comunque.l’ha fatto con autorevolezza, dimostrando ancora una volta quanto meriti la posizione attuale del. Parlando della classifica generale, con questo successo,rafforza la propria posizione di n.10 ATP portandosi a quota 3568 punti e dando una risposta anche ai suoi detrattori....

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Matteo Berrettini risponde presente, batte il giustiziere di Djokovic e rafforza il suo status di n.1 d'Ita… - karamazovgds : quanti round, quante posizioni? - infoitsport : Classifica ATP | quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel 2021 | che scalata nel ranking da gennaio! - zazoomblog : Quante posizioni ha guadagnato Matteo Berrettini con la Finale a Belgrado? Proiezioni ranking ATP. E se vince il to… - infoitsport : Ranking ATP, quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel 2021: che scalata da gennaio! -

Ultime Notizie dalla rete : Quante posizioni

OA Sport

Invece doveva prenderedurissime. L'ennesimo errore di chi lascia prendere la posizione ... Non sochances abbia, non è tra i favoritissimi. Ma Hollywood ci ha abituato a sorprese". ......dialettica politica ridotta a svalutazione dell'avversario e ridicolizzazione delle sue". ...vite di ragazzi donate con entusiasmo perché per loro era meglio la morte del giogo. E l'...Matteo Berrettini, il ritorno. Il romano si regala qualcosa di speciale e vince il quarto titolo ATP in carriera a Belgrado (Serbia) sconfiggendo in una Finale super tirata il russo Aslan Karatsev, gi ...Mi voglio rivedere due o tre volte la partita per capire dove potevo fare meglio e metterlo in difficoltà“, ha dichiarato Sinner (fonte: gazzetta.it). Il cammino di Stefanos Tsitsipas… Leggi ...