Quando riaprono teatri, cinema e concerti? Dal 26 aprile all'aperto, tutte le regole (Di domenica 25 aprile 2021) Secondo alcune Fonti di governo riferite al termine della cabina di regia tenutasi a Palazzo Chigi sul Covid-19, il 26 aprile i teatri, i cinema e gli spettacoli potrebbero tornare ad essere consentiti all'aperto. Sono stati fissati, inoltre, i limiti di capienza per cui potrebbero essere riaperte le sale e gli spettacoli al chiuso secondo i protocolli anti contagio. SportFace.

