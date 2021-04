Quando riapriranno le discoteche? Estate 2021 a rischio, le ultime novità (Di domenica 25 aprile 2021) Il tema delle riaperture tiene banco in queste settimane. A partire dal 26 aprile diverse attività, nelle zone a basso rischio, cominciano a riaprire i battenti. Dai ristoranti ai musei, dalle palestre (l’1 giugno) ad altro ancora. Uno dei settori che però sembra maggiormente dimenticato e più a rischio di non riaprire nemmeno nell’Estate 2021 è quello delle discoteche, che di fatto sono chiuse da febbraio 2020 e hanno riaperto solo per circa due mesi in Estate scorsa con tutte le polemiche che sono seguite. Considerate come uno dei luoghi più a rischio contagio, al momento non è prevista una data per la riapertura. Al momento, in ogni caso, è la presenza stessa di un coprifuoco a rendere impossibile l’apertura serale, in futuro potrebbero invece essere allentate o ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Il tema delle riaperture tiene banco in queste settimane. A partire dal 26 aprile diverse attività, nelle zone a basso, cominciano a riaprire i battenti. Dai ristoranti ai musei, dalle palestre (l’1 giugno) ad altro ancora. Uno dei settori che però sembra maggiormente dimenticato e più adi non riaprire nemmeno nell’è quello delle, che di fatto sono chiuse da febbraio 2020 e hanno riaperto solo per circa due mesi inscorsa con tutte le polemiche che sono seguite. Considerate come uno dei luoghi più acontagio, al momento non è prevista una data per la riapertura. Al momento, in ogni caso, è la presenza stessa di un coprifuoco a rendere impossibile l’apertura serale, in futuro potrebbero invece essere allentate o ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riapriranno L'infettivologo Bassetti: 'Riaprire gli stadi per le ultime due partite di serie A' E in Italia? Da domani riapriranno teatri e cinema anche al chiuso. Gli stadi no. Eppure gli stadi ... che aveva espresso critiche pesanti al premier Mario Draghi quando ha parlato di 'rischio ...

Il cinema riapre. Intanto un'epoca è passata ... quando l'Occidente non era ancora stato travolto dal Covid). Le sale nel mondo sono rimaste chiuse per tantissimo tempo. Molte non riapriranno più. Intanto decine e decine di film hanno dovuto ...

Quando riapriranno i teatri? The Wam L'infettivologo Bassetti: "Riaprire gli stadi per le ultime due partite di serie A" "Perché non lavorare per disputare almeno le due ultime partite del campionato di serie A con una parte del pubblico? Sarebbe anche questa una decisione di buon senso. Forse è per questo che non è sta ...

Cinema, in zona gialla riaprono 120 sale su 1400, le regole: mascherine e 19.30 ultimo spettacolo. I film in programma Cinema, la riapertura dal 26 aprile segue regole precise e tutta la filiera del settore si è organizzata, per quanto possibile, con alcune sale già predisposte ed altre che ...

