Punti salvezza per il Cagliari | Champions lontana per la Roma | i rossoblù vincono 3-2

(Di domenica 25 aprile 2021) Partita emozionante alla 'Sardegna Arena'. Squadra di Semplici avanti subito con Lykogiannis, pari giallorosso di Carles Perez, poi nella ripresa sardi in gol con Marin e Pavoletti, non basta il golnista di Fazio. Benevento agganciato a quota 31. Sogniinfranti per gli uomini di Fonseca

19.52 Posticipo Serie A, Cagliari - Roma 3 - 2preziosi per il Cagliari,che continua a lottare per la. Nandez scatenato sulla destra offre a Lykogiannis (4') l'assist del vantaggio I giallorossi riprendono il risultato al 37' con ...Sardi alla ricerca dicon il tridente Joao Pedro, Simeone e Pavoletti mentre Nandez proverà a non far rimpiangere Nainggolan. CAGLIARI: Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il Cagliari cala il tris alla Roma e vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino, che deve giocare ...