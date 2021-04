Pronti al lancio dell’Asus Zenfone 8, che porta novità incredibili (Di domenica 25 aprile 2021) Siamo Pronti per il lancio del nuovo Asus Zenfone 8, previsto per il 12 maggio, con una gamma fresca e ricca di novità. Zenfone 8Chi l’avrebbe detto che l’azienda taiwanese avrebbe fatto tanta strada. Dal 1989 fino ad oggi ci ha presentato telefoni e dispositivi di ogni genere e sempre di ottima qualità. Forse, proprio per quanto riguarda gli smartphone, per un po’ di tempo è stata bistrattata. Ma, da quando ha creato la linea Zenfone, il livello è risalito notevolmente. Tanta eccitazione per il 12 maggio, dove vedremo il Zenfone 8, stavolta in tre versioni, con le varianti Pro e Mini. Un trio inedito che si rifà alle scelte aziendali del mercato attuale, proponendo così modelli affini ma con fasce di prezzo accessibili a tutti. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Siamoper ildel nuovo Asus8, previsto per il 12 maggio, con una gamma fresca e ricca di8Chi l’avrebbe detto che l’azienda taiwanese avrebbe fatto tanta strada. Dal 1989 fino ad oggi ci ha presentato telefoni e dispositivi di ogni genere e sempre di ottima qualità. Forse, proprio per quanto riguarda gli smartphone, per un po’ di tempo è stata bistrattata. Ma, da quando ha creato la linea, il livello è risalito notevolmente. Tanta eccitazione per il 12 maggio, dove vedremo il8, stavolta in tre versioni, con le varianti Pro e Mini. Un trio inedito che si rifà alle scelte aziendali del mercato attuale, proponendo così modelli affini ma con fasce di prezzo accessibili a tutti. POTREBBE INTERESSARTI ...

