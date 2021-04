Probabili formazioni Manchester United-Roma: andata semifinale Europa League 2020/2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Manchester United-Roma, match di andata della semifinale di Europa League 2020/2021. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 29 aprile nella cornice dell’Old Trafford. La squadra giallorossa va a caccia del pass per la finale di Danzica ma servirà un buon risultato in terra inglese. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Manchester United – Recupera Rashford, out Martial. Spazio al 4-2-3-1 con Cavani al centro dell’attacco mentre a centrocampo agiranno Pogba e ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Ledi, match didelladi. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 29 aprile nella cornice dell’Old Trafford. La squadra giallorossa va a caccia del pass per la finale di Danzica ma servirà un buon risultato in terra inglese. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Recupera Rashford, out Martial. Spazio al 4-2-3-1 con Cavani al centro dell’attacco mentre a centrocampo agiranno Pogba e ...

