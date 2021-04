Premier League 2020/2021, il Leeds ferma il Manchester United sullo 0-0 (Di domenica 25 aprile 2021) Un Leeds tutto cuore e orgoglio ferma il Manchester United sullo 0-0 nella sfida valida per la 33esima giornata della Premier League 2020/2021. All’Elland Road nessuna grande occasione nella prima mezz’ora di gioco. Al 34? Stuart Dallas riceve un ottimo passaggio e conclude, ma Henderson non si fa sorprendere e allontana; al 45? Rashford tenta di concretizzare un calcio di punizione calciando verso la traversa ma Meslier interviene concedendo il calcio d’angolo agli ospiti, mentre nel corso del minuto di recupero Maguire cerca il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la palla sfiora la traversa. Al 63? la conclusione al volo di Helder Costa esce di poco sopra la traversa; i padroni di casa insistono trovando ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Untutto cuore e orgoglioil0-0 nella sfida valida per la 33esima giornata della. All’Elland Road nessuna grande occasione nella prima mezz’ora di gioco. Al 34? Stuart Dallas riceve un ottimo passaggio e conclude, ma Henderson non si fa sorprendere e allontana; al 45? Rashford tenta di concretizzare un calcio di punizione calciando verso la traversa ma Meslier interviene concedendo il calcio d’angolo agli ospiti, mentre nel corso del minuto di recupero Maguire cerca il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la palla sfiora la traversa. Al 63? la conclusione al volo di Helder Costa esce di poco sopra la traversa; i padroni di casa insistono trovando ...

Advertising

repubblica : Premier League, troppi insulti ai giocatori neri: scatta il weekend no-social dei club - SkySport : ?? ETERNI RIVALI ?? LEEDS-MANCHESTER UNITED ?? Premier League - 33^ Giornata ?? Alle 15 LIVE su Sky Sport Football ?… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - EmreeFan : @oligreer7 Aposto que é da Premier League - sportli26181512 : Leeds-Man United 0-0: Nel match valido per la trentatreesima giornata della Premier League, Leeds e Manchester Unit… -