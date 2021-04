Premier League 2020/2021, beffa West Bromwich: 2-2 con l’Aston Villa, salvezza lontana (Di domenica 25 aprile 2021) Il West Bromwich crede ancora alla salvezza ma il pareggio con beffa finale contro l’Aston Villa mette in salita la strada degli uomini di Allardyce. Nella trentatreesima giornata di Premier League, il West Brom non va oltre il 2-2 dopo una prestazione soddisfacente e che aveva permesso agli ospiti di assaporare i tre punti fino al 92?. Per il West Brom la strada si era messa in salite dopo appena 9? al Villa Park: la rete di El Ghazi sblocca il risultato e condanna gli ospiti a rincorrere. La rimonta si concretizza al 23? con il rigore di Pereira, prima del raddoppio nella ripresa firmato da Diagne al 47?. Il West Bromwich gestisce il vantaggio e sembra riuscirci. Ma ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Ilcrede ancora allama il pareggio confinale contromette in salita la strada degli uomini di Allardyce. Nella trentatreesima giornata di, ilBrom non va oltre il 2-2 dopo una prestazione soddisfacente e che aveva permesso agli ospiti di assaporare i tre punti fino al 92?. Per ilBrom la strada si era messa in salite dopo appena 9? alPark: la rete di El Ghazi sblocca il risultato e condanna gli ospiti a rincorrere. La rimonta si concretizza al 23? con il rigore di Pereira, prima del raddoppio nella ripresa firmato da Diagne al 47?. Ilgestisce il vantaggio e sembra riuscirci. Ma ...

Advertising

SkySport : ?? ETERNI RIVALI ?? LEEDS-MANCHESTER UNITED ?? Premier League - 33^ Giornata ?? Alle 15 LIVE su Sky Sport Football ?… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - Fiodor1976 : @EmilianoViviano @pisto_gol è fallo, punto? o è fallo, 'però in altri campionati, come ad esempio la premier league… - buzibrownie : Pep Guardiola has now won 30 trophies: ? x3 La Liga ? x3 Bundesliga ? x2 Premier League ? x2 Champions League ? x3… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, ecco il nuovo bomber: colpo in Premier League -