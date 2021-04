Pranzo politici sardi: inchiesta per peculato e omissione (Di domenica 25 aprile 2021) La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per peculato, per l'utilizzo delle auto blu, e per omissione d'atti d'ufficio, per i pubblici ufficiali che non avrebbero attivato i controlli per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per, per l'utilizzo delle auto blu, e perd'atti d'ufficio, per i pubblici ufficiali che non avrebbero attivato i controlli per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo politici Pranzo politici sardi: inchiesta per peculato e omissione ... il governatore Solinas ha fatto partire i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti riferibili all'amministrazione regionale che hanno partecipato al pranzo lo scorso 7 aprile. All'...

Amalfi: uova contro il sottosegretario grillino. Chi fischiava ora è fischiato ... un taglio di nastro, un discorso d'occasione e via a pranzo. Però nell'Italia post covid e dopo ... Ora era ieri che proprio i pentastellati insultavano a destra ed a manca i politici, che lanciavano i '...

Pranzo politici sardi: inchiesta per peculato e omissione - Sardegna Agenzia ANSA Pranzo politici Sardara. Procura di Cagliari apre fascicolo per peculato e omissione d'ufficio Nel mirino i pubblici ufficiali che non avrebbero attivato i controlli per il contrasto delle violazioni alle norme anti-Covid in occasione del pranzo ...

Pranzo politici sardi: inchiesta per peculato e omissione La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per peculato, per l'utilizzo delle auto blu, e per omissione d'atti d'ufficio, per i pubblici ufficiali che non avrebbero attivato i controlli per la viol ...

