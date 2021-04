Post Fiorentina-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo (Di domenica 25 aprile 2021) Nel Post Fiorentina-Juventus, match valido per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A terminato 1-1 per le reti di Vlahovic e Morata, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo Post Fiorentina-Juventus: cisa ha detto Pirlo? La Juventus rallenta ancora e la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più dura. Il tecnico Andrea Pirlo ne ha parlato cosi: “Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, invece dovevamo affrontarlo in un altro modo, perché era una gara fondamentale nella corsa Champions. Invece eravamo sempre in ritardo, poco aggressivi, abbiamo lasciato poco spazi agli avversari, non abbiamo attaccato la profondità , un insieme di cose ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Nel, match valido per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A terminato 1-1 per le reti di Vlahovic e Morata, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea: cisa ha detto? Larallenta ancora e la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più dura. Il tecnico Andreane ha parlato cosi: “Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, invece dovevamo affrontarlo in un altro modo, perché era una gara fondamentale nella corsa Champions. Invece eravamo sempre in ritardo, poco aggressivi, abbiamo lasciato poco spazi agli avversari, non abbiamo attaccato la profondità , un insieme di cose ...

