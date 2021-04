Politici senza veli su Zoom? La qualunque non succede solo in Italia

(Di domenica 25 aprile 2021) Si è soliti ripetere che in, alla Camera dei Deputati,“la”. A dir la verità, in Canada, il deputato William Amos è finito sudurante una seduta del Parlamento completamente nudo. Ha detto “Chiedo scusa, mi stavo cambiando, vengo dal jogging”. Ma non aveva un altro luogo più riservato per cambiarsi? Noi ci lamentiamo sempre, ma poi basta guardarsi intorno e ci troviamo deputati nudi. Sbaglierò, ma mi sembra veramente incredibile. A mia memoria, al Parlamentono, c'è stato giusto qualche errore di un deputato che è entrato nel bagno delle deputate e viceversa.

TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - fillingdegap : @valy_s @alfonsoliguor11 @g_bertoncello @Ussignur_ Ah quindi ho capito 7000 morti al settimana erano pochi? E ora 2… - neverajoy17 : Si parla del virus, tutti virologi. Si parla di politica, tutti politici. Metti una foto, tutti fotografi. Suoni un… - danieledv79 : RT @TeresaBellanova: La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone sen… - u_zammu : Occorrerebbe ricordare a certi politici che senza la #Liberazione il loro partito, nato con idee indipendentiste ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Politici senza

Adnkronos

... insieme alle pestilenze, simboleggia da sempre eombra di dubbio, quanto di più spaventoso ... divisioni che spesso sono conseguenza di antagonismi economici e: contrapposizioni che ...Ma a tremare non sono solamente idi Allumiere e Latina . Cresce la preoccupazione anche ... proprio per mettere un freno a questa giungla di assunzionifreno, hanno pubblicato un ...«Anche quest’anno le celebrazioni per la festa della Liberazione non potranno essere svolte in piazza come di consuetudine, ma questo non significa che dobbiamo arretrare di un passo nel ricordo di ci ...Contrariamente a quanto riportato alla stampa da qualche esponente politico della regione, i sindacati non hanno condiviso nulla, ma anzi hanno chiesto alla ...