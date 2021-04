(Di domenica 25 aprile 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L'rifila unal, allunga sulla Juventus e mette pressione al Milan, prendendosi di forza il secondo posto solitario in attesa del match dei rossoneri con la Lazio. Al “Gewiss Stadium” la macchina da gol di Gian Piero Gasperini vince 5-0 il posticipoa 33esima giornata di Serie A, con reti di Malinovskyi e Muriel nel primo tempo e di Freuler, Zapata e Miranchuk nella ripresa. Sono tre punti d'oro in chiave qualificazione alla prossima Champions League per i bergamaschi, che lanciano un chiaro messaggio alle avversarie dirette. In avvio ilimita l'nel modulo e nell'aggressività, costruendo due chance con Skov Olsen: al 9? il danese supera Djimsiti, ma calcia addosso a Gollini. La sfida si ripropone poco dopo e la vince ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Pokerissimo dell’Atalanta, Bologna al tappeto - - nestquotidiano : Pokerissimo dell’Atalanta, Bologna al tappeto - DirettaSicilia : Pokerissimo dell’Atalanta, Bologna al tappeto, - corrierebologna : #bologna Pokerissimo dell'Atalanta, i rossoblù affondano a Bergamo - CorriereCitta : Pokerissimo dell’Atalanta, Bologna al tappeto -

Ultime Notizie dalla rete : Pokerissimo dell

Tutto Atalanta

... con gli ospiti di mister Brovia che calano il, vincendo 1 - 5 grazie al rigore ... Il gol'Albese, per il momentaneo 1 - 2, è stato realizzato da Mascolo al 38 del primo tempo. Domenica ...Il 5 - 2 fa tanto rumore, ricorda la vittoria d'inizio anno ai danni' Atalanta , quando lo ... Nelazzurro c'è anche tanto Reina , che non è proprio in serata. Ciò non sminuisce affatto ...L'Atalanta con un pokerissimo asfalta il Bologna e raggiunge il secondo posto in classifica. I bergamaschi scavalcano Juventus e Milan in classifica, e in attesa del match di domani dei rossoneri, son ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.