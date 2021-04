Pokerissimo dell’Atalanta | Bologna al tappeto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 aprile 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta rifila unal, allunga sulla Juventus e mette pressione al Milan, prendendosi di forza il secondo posto solitario in attesa del match dei rossoneri con la Lazio. Al “Gewiss Stadium” la macchina da gol di Gian Piero Gasperini vince 5-0 il posticipo della 33esima giornata di Serie A, con reti di Malinovskyi e Muriel nel primo tempo e di Freuler, Zapata e Miranchuk nella ripresa. Sono tre punti d’oro in chiave qualificazione alla prossima Champions League per i bergamaschi, che lanciano un chiaro messaggio alle avversarie dirette. In avvio ilimita l’Atalanta nel modulo e nell’aggressività, costruendo due chance con Skov Olsen: al 9? il danese supera Djimsiti, ma calcia addosso a Gollini. La sfida si ripropone poco dopo e la vince ancora il portiere, deviando in corner il bolide ...