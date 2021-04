Pokerissimo Bologna | figuraccia Bologna Gasperini secondo | aspettando Lazio-Milan

(Di domenica 25 aprile 2021) Finisce con un trionfo dell’Atalanta sulil positicpo domenicale della 33a giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium termina 5-0 per la squadra diche conquista ilposto a 68 punti in attesa della partita deldi domani. Partita che si mette subito a favore dei padroni di casa con il gol di Malinovskyi su magia di Muriel al 22?. Al 44? il rigore trafsormato dal colombiano, poi neltempo l’Atalanta dilaga dopo l’espulsione al 49? di Schouten. Il 3-0 è firmato da Freuler al 57?, due minuti dopo arriva la rete di Zapata, chiude Miranchuk al 73?. Troppo poco ildi Mihajlovic che si è arreso troppo presto, soprattutto dopo essere rimasto in dieci uomini. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo ...

