PlayStation Home spunta un nuovo marchio di Sony e c'è chi spera in un ritorno direttamente dall'era PS3 (Di domenica 25 aprile 2021) Sono ormai passati più di 6 anni, da quando PlayStation Home ha chiuso i battenti. Forse alcuni di voi non se lo ricorderanno, ma PlayStation Home era un software PlayStation 3, presente al lancio della console, nel quale era possibile interagire con altri giocatori, partecipare ad attività insieme e molto altro. In via molto semplificativa, era una chat 3D non tanto dissimile da Second Life, tutta racchiusa nell'ecosistema PlayStation. Sebbene non fosse propriamente il cuore dell'esperienza PS3, aveva una community molto sviluppata e sapeva catturare l'interesse di molti giocatori. Per questo motivo, molti ne hanno sentito la mancanza su PS4 e, recentemente, su PS5. Eppure, strano ma vero, tutto ciò potrebbe cambiare molto presto: poco fa, alcuni utenti hanno scoperto che ...

