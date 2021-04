Pirati dei Caraibi: Penelope Cruz, la scommessa con Johnny Depp e quelle foto "che spero non vedrete mai" (Di domenica 25 aprile 2021) Penelope Cruz, durante un'intervista, ha parlato di Johnny Depp, di una scommessa fatta con l'attore e delle foto del set di Pirati dei Caraibi che spera che nessuno veda mai. Durante il tour promozionale di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, Penelope Cruz ha parlato della sua amicizia con Johnny Depp, della scommessa fatta con l'attore sul set della pellicola e di quelle foto "che spera non nessuno al mondo veda mai". L'attrice ha rivelato, durante un'intervista di HollywoodStreams, che anche se non vedeva l'ora di lavorare ad un nuovo progetto con il suo vecchio amico l'unico cosa che la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021), durante un'intervista, ha parlato di, di unafatta con l'attore e delledel set dideiche spera che nessuno veda mai. Durante il tour promozionale didei- Oltre i confini del mare,ha parlato della sua amicizia con, dellafatta con l'attore sul set della pellicola e di"che spera non nessuno al mondo veda mai". L'attrice ha rivelato, durante un'intervista di HollywoodStreams, che anche se non vedeva l'ora di lavorare ad un nuovo progetto con il suo vecchio amico l'unico cosa che la ...

