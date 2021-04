Pioli: «I nostri diretti rivali sono forti, ma fino ad oggi siamo stati migliori di loro» (Di domenica 25 aprile 2021) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ne riportiamo la trascrizione di Tuttomercatoweb.com Meritate di finire tra le prime quattro? “Si ma queste 32 partite ci hanno detto che siamo qui, siamo stati l’unica squadra che tenuto testa all’Inter, ci ha permesso di arrivare qui, con le nostre ambizioni siamo ancora li. Non siamo stati fortunati, ci siamo perché l’abbiamo meritato“. E’ una corsa ad eliminazione da qui alla fine? “Si perché gli scontri diretti valgono doppio, sia per noi che per loro è una gara importante per il futuro. Scontro diretto e se lo vinci lo scatto in avanti è importante”. Mandzukic dall’inizio? “Ibrahimovic sta meglio ma ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) L’allenatore del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ne riportiamo la trascrizione di Tuttomercatoweb.com Meritate di finire tra le prime quattro? “Si ma queste 32 partite ci hanno detto chequi,l’unica squadra che tenuto testa all’Inter, ci ha permesso di arrivare qui, con le nostre ambizioniancora li. Nonfortunati, ciperché l’abbiamo meritato“. E’ una corsa ad eliminazione da qui alla fine? “Si perché gli scontrivalgono doppio, sia per noi che perè una gara importante per il futuro. Scontro diretto e se lo vinci lo scatto in avanti è importante”. Mandzukic dall’inizio? “Ibrahimovic sta meglio ma ...

