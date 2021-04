Piera Maggio, si riaprirà il caso di Denise Pipitone. La tecnologia cambia tutto (Di domenica 25 aprile 2021) Piera Maggio è la madre di Denise Pipitone la bambina scomparsa nel 2004 quando aveva solo 4 anni. Dopo anni di buio, depistaggi e avvistamenti, finalmente potrebbe esserci una svolta nelle indagini grazie alla tecnologia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio? Official Account (@missingDenisePipitone) La storia della piccola Denise L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 25 aprile 2021)è la madre dila bambina scomparsa nel 2004 quando aveva solo 4 anni. Dopo anni di buio, depistaggi e avvistamenti, finalmente potrebbe esserci una svolta nelle indagini grazie alla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? Official Account (@missing) La storia della piccolaL'articolo proviene da Consumatore.com.

