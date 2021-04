Piera Maggio, la sconvolgente rivelazione in diretta tv: “Sappiamo chi sono” (Di domenica 25 aprile 2021) Dichiarazioni che potrebbero essere una svolta per il caso Denise Pipitone: Piera Maggio rivela particolari e dettagli davvero sconvolgenti. Indubbiamente il faro sul caso Denise Pipitone si è riacceso dopo le dichiarazioni di Olesya Rostova in Russia. Nell’appuntamento del 25 aprile 2021 di Domenica In Piera Maggio ha confermato che andrà avanti nella ricerca della figlia scomparsa 17 anni fa. Ogni segnalazione va vagliata e quelle che si ritengono necessarie vanno approfondite come nella vicenda di Olesya. Hanno richiesto il gruppo sanguigno per accorciare i tempi. La televisione Russa lo aveva, ma Piera per saperlo doveva prestarsi al teatrino che la trasmissione Lasciali Parlare mette in atto puntata dopo puntata. Ogni singola segnalazione c’è sempre la speranza di ritrovarla. A volte ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 aprile 2021) Dichiarazioni che potrebbero essere una svolta per il caso Denise Pipitone:rivela particolari e dettagli davvero sconvolgenti. Indubbiamente il faro sul caso Denise Pipitone si è riacceso dopo le dichiarazioni di Olesya Rostova in Russia. Nell’appuntamento del 25 aprile 2021 di Domenica Inha confermato che andrà avanti nella ricerca della figlia scomparsa 17 anni fa. Ogni segnalazione va vagliata e quelle che si ritengono necessarie vanno approfondite come nella vicenda di Olesya. Hanno richiesto il gruppo sanguigno per accorciare i tempi. La televisione Russa lo aveva, maper saperlo doveva prestarsi al teatrino che la trasmissione Lasciali Parlare mette in atto puntata dopo puntata. Ogni singola segnalazione c’è sempre la speranza di ritrovarla. A volte ...

