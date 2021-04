Piera Maggio, la forza e le fragilità di una mamma che non si è mai arresa (Di domenica 25 aprile 2021) Una donna determinata, forte, che non ha mai perso la speranza: Piera Maggio non si è mai arresa alla scomparsa di Denise Pipitone, la figlia dileguata nel nulla mentre giocava nei pressi della sua abitazione a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Non c’è niente che possa scalfire la risolutezza di questa madre, niente che possa spegnere quella fiamma che arde nel suo cuore. E non può che essere così: una donna che ha perso la sua bambina, dopo 17 anni continua a resistere con tutte le sue forze, ad affrontare tutte le prove che la vita le mette davanti, tra le illusioni e gli ostacoli di una vicenda dai contorni ancora fumosi. Nel salotto della trasmissione di Domenica In Piera Maggio è tornata a parlare della sua Denise: quando l’ha persa, la figlia aveva quasi 4 anni, e da allora ogni pensiero è ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021) Una donna determinata, forte, che non ha mai perso la speranza:non si è maialla scomparsa di Denise Pipitone, la figlia dileguata nel nulla mentre giocava nei pressi della sua abitazione a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Non c’è niente che possa scalfire la risolutezza di questa madre, niente che possa spegnere quella fiamma che arde nel suo cuore. E non può che essere così: una donna che ha perso la sua bambina, dopo 17 anni continua a resistere con tutte le sue forze, ad affrontare tutte le prove che la vita le mette davanti, tra le illusioni e gli ostacoli di una vicenda dai contorni ancora fumosi. Nel salotto della trasmissione di Domenica Inè tornata a parlare della sua Denise: quando l’ha persa, la figlia aveva quasi 4 anni, e da allora ogni pensiero è ...

