Petroliera iraniana attaccata al largo della Siria | tre morti

(Di domenica 25 aprile 2021) Unaè stata l’obiettivo di un attacco al, che ha provocato la morte di tre persone. A bordo si è sviluppato un incendio: lo ha reso noto l’Osservatoriono per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. Qual è il puntosituazione? La Repubblica islamica dell’Iran, che assiste

Una nave cisternaè stata attaccata al largo della costa siriana, provocando un incendio, ha detto l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. L'agenzia di stampa statale SANA, ...L'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce che lae che nell'attacco sono morte tre persone. La nave con il suo carico di petrolio era diretta in Siria.Petroliera iraniana attaccata al largo della Siria sabato, ha provocato la morte di tre persone. Periodico Daily - Esteri ...Nuovo attacco a petroliera iraniana: l'attacco è avvenuto al largo della Siria sabato, che ha provocato la morte di tre persone.