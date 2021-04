Perù: missionaria italiana uccisa a colpi d'ascia mentre dormiva (Di domenica 25 aprile 2021) Agenti della squadra omicidi di Lima si sono recati nella località costiera peruviana Chimbote per partecipare alle indagini sull’uccisione della missionaria Nadia De Munari. Lo scrive il quotidiano locale, Diario de Chimbote.L’aggressione - secondo il quotidiano compiuta con un’ascia e una sbarra metallica - è avvenuta nella casa famiglia ‘Mamma mia’ martedì mattina. La polizia ha interrogato le cinque persone presenti nella struttura, tra cui un cittadino italiano. Anche un’altra donna, Lisbet Ramírez Cruz, è stata aggredita dai criminali e gli investigatori ritengono particolarmente utile la sua testimonianza. Due cellulari sono stati rubati dalla casa famiglia. I medici dell’Ospedale Regionale di Chimbote che ha prestato i primi soccorsi a De Munari - poi trasferita a Lima, dove è deceduta - hanno parlato di grave trauma cranico, frattura al ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Agenti della squadra omicidi di Lima si sono recati nella località costiera peruviana Chimbote per partecipare alle indagini sull’uccisione dellaNadia De Munari. Lo scrive il quotidiano locale, Diario de Chimbote.L’aggressione - secondo il quotidiano compiuta con un’e una sbarra metallica - è avvenuta nella casa famiglia ‘Mamma mia’ martedì mattina. La polizia ha interrogato le cinque persone presenti nella struttura, tra cui un cittadino italiano. Anche un’altra donna, Lisbet Ramírez Cruz, è stata aggredita dai criminali e gli investigatori ritengono particolarmente utile la sua testimonianza. Due cellulari sono stati rubati dalla casa famiglia. I medici dell’Ospedale Regionale di Chimbote che ha prestato i primi soccorsi a De Munari - poi trasferita a Lima, dove è deceduta - hanno parlato di grave trauma cranico, frattura al ...

