Perù, assassinata con un'ascia missionaria laica italiana (Di domenica 25 aprile 2021) Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, è stata assassinata in Perù. La 50enne è stata aggredita nella notte a colpi di ascia, mentre dormiva. I tentativi di salvarla in ospedale sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Una, Nadia De Munari, è statain. La 50enne è stata aggredita nella notte a colpi di, mentre dormiva. I tentativi di salvarla in ospedale sono stati ...

