Perché le elezioni in Albania sono importanti per l'Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Oggi in Albania si svolgono le elezioni politiche, e avranno un significato importante anche per l'Italia. I due schieramenti principali sono rappresentati dal Partito Socialista (di centrosinistra), guidato da Edi Rama, Primo Ministro dell'Albania e da una coalizione di centrodestra, guidata da Lulzim Basha, del Partito Democratico D'Albania. sono stato in Albania due volte, Nel 2014 e nel 2017, due cose mi hanno colpito più di tutte: la dinamicità della società albanese e il suo legame unico con l'Italia. Mentre ero lì l'Albania mi ha dato l'impressione di essere una società giovane, molto dinamica, con una grande voglia di migliorare e darsi da fare. A tre anni di distanza, ho trovato la capitale Tirana ...

