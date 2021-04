Perché il Recovery plan italiano rischia di essere ancora una grande occasione persa, soprattutto per i giovani (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un ritardo di dodici ore rispetto all’agenda, ieri alle 22:00 è iniziato il Consiglio dei ministri che ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in vista della presentazione alle Camere e dell’invio alla Commissione europea il 30 aprile, secondo la scadenza ufficiale. La giornata inizialmente si è sviluppata intorno allo scontro sul Superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie, che ha visto formarsi un asse insolito tra Forza Italia e M5S e segnato il primo intervento dell’ex premier Giuseppe Conte nelle vesti (ancora informali) di leader del movimento. A difesa del Superbonus anche il PD, che ha chiesto che nel Pnrr vengano introdotte più condizionalità in favore dell’occupazione di donne e giovani. Ma a far slittare il Cdm fino a sera è stata l’impasse tra il governo e la Commissione. Secondo fonti dell’Unione ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo un ritardo di dodici ore rispetto all’agenda, ieri alle 22:00 è iniziato il Consiglio dei ministri che ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in vista della presentazione alle Camere e dell’invio alla Commissione europea il 30 aprile, secondo la scadenza ufficiale. La giornata inizialmente si è sviluppata intorno allo scontro sul Superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie, che ha visto formarsi un asse insolito tra Forza Italia e M5S e segnato il primo intervento dell’ex premier Giuseppe Conte nelle vesti (informali) di leader del movimento. A difesa del Superbonus anche il PD, che ha chiesto che nel Pnrr vengano introdotte più condizionalità in favore dell’occupazione di donne e. Ma a far slittare il Cdm fino a sera è stata l’impasse tra il governo e la Commissione. Secondo fonti dell’Unione ...

