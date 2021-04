Perché il 25 aprile è la festa della Liberazione (Di domenica 25 aprile 2021) Nel 1945, oggi, i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Torino e Milano, anche se la guerra continuò ancora per un po' Leggi su ilpost (Di domenica 25 aprile 2021) Nel 1945, oggi, i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Torino e Milano, anche se la guerra continuò ancora per un po'

Ultime Notizie dalla rete : Perché aprile Berlusconi ricoverato da 19 giorni, preoccupazione in Forza Italia: 'Come sta davvero? Quando torna?' ... prevista il 22 aprile scorso e ora fissata il 13 maggio. La difesa ha spiegato ancora una volta che lo slittamento è stato chiesto perché l'ex premier vorrebbe fare dichiarazioni spontanee prima del ...

25 aprile, 76 anni fa la liberazione d'Italia: perché è sempre importante festeggiare Fu catturato prima di varcare la frontiera; e poi giustiziato dai partigiani il 28 aprile. Entro il 1º maggio tutta l Italia settentrionale era liberata: Bologna il 21 aprile, Genova il 23 aprile e ...

