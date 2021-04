"Perché ho rinunciato ai figli". Ciò che Flavio Insinna non aveva mai detto: una confessione toccante (Di domenica 25 aprile 2021) Da molti anni è il mattatore de L'Eredità, uno dei programmi di maggiore successo della tv italiana, il quiz pre-serale in onda su Canale 5. Si parla di Flavio Insinna, nato come attore di teatro. E Insinna si racconta in una lunga intervista al Fatto Quotidiano, a cuore aperto. Dove spiega anche come nascono la sua passione per il palcoscenico: "Poi a otto anni il primo vero segnale con Aggiungi un posto a tavola e lì, credo, alla fine, al momento della colomba, mi sono incantato davanti alla reazione estasiata del pubblico", premette. "La botta finale è arrivata con il maestro (Gigi Proietti) e A me gli occhi please: ricordo in maniera nitida, quasi alla moviola, dove ero e cosa ho pensato all'uscita del teatro. Cosa? Mentre slegavo il motorino dal palo, riflettevo: Questo signore, da solo, fa ridere e commuovere. Che mestiere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Da molti anni è il mattatore de L'Eredità, uno dei programmi di maggiore successo della tv italiana, il quiz pre-serale in onda su Canale 5. Si parla di, nato come attore di teatro. Esi racconta in una lunga intervista al Fatto Quotidiano, a cuore aperto. Dove spiega anche come nascono la sua passione per il palcoscenico: "Poi a otto anni il primo vero segnale con Aggiungi un posto a tavola e lì, credo, alla fine, al momento della colomba, mi sono incantato davanti alla reazione estasiata del pubblico", premette. "La botta finale è arrivata con il maestro (Gigi Proietti) e A me gli occhi please: ricordo in maniera nitida, quasi alla moviola, dove ero e cosa ho pensato all'uscita del teatro. Cosa? Mentre slegavo il motorino dal palo, riflettevo: Questo signore, da solo, fa ridere e commuovere. Che mestiere ...

Advertising

_amicifanpage__ : ho rinunciato alla cosa che aspettavo da tutta una vita perché avevo paura di essere da sola e sentirmi a disagio m… - robertocastrog2 : @Giovanni__79 @PresMoratti Il popolo inglese è lo stesso che ha votato per la Brexit. Le squadre inglesi hanno rinu… - veronicafabbian : la mia follia è la mia salvezza, sorrido, sogno e non mi arrendo, perché ad essere normale ho rinunciato da tempo. - VonricFontana : Abbiamo rinunciato ai 37 miliardi del MES sanitario perché non servivano e poi dichiariamo che 13 non bastano. Classico esempio di serietà. - VonricFontana : @francoliver2 @Francescaeffe3 Certo. Abbiamo rinunciato ai 37 miliardi del MES sanitario perché non servivano e poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché rinunciato Vaccinazione Johnson&Johnson, assalto dei 70enni "Siamo molto soddisfatti, perché come è noto questo vaccino con una dose sola accelera molto i ... Anzi, questa mattina, nessuno ha rinunciato alla prenotazione. Davanti ai padiglioni del Centro Affari ...

25 aprile 2021: perché oggi è la Festa della Liberazione ...luogotenenziale perché l'Italia era ancora una monarchia e dunque le leggi erano promulgate dal luogotenente del Regno d'Italia. In quel momento re Vittorio Emanuele III aveva infatti rinunciato all'...

Flavio Insinna, "perché ho rinunciato ai figli". Ciò che non aveva mai detto: una confessione toccante Liberoquotidiano.it "Siamo molto soddisfatti,come è noto questo vaccino con una dose sola accelera molto i ... Anzi, questa mattina, nessuno haalla prenotazione. Davanti ai padiglioni del Centro Affari ......luogotenenzialel'Italia era ancora una monarchia e dunque le leggi erano promulgate dal luogotenente del Regno d'Italia. In quel momento re Vittorio Emanuele III aveva infattiall'...