Perché Cina e Russia soffiano su QAnon (anche in Italia). Parla Antinori (Di domenica 25 aprile 2021) C’è anche lo zampino di Russia e Cina dietro il fenomeno QAnon in America. Un nuovo report del Soufan Center, centro di ricerca sulla sicurezza nazionale a New York, squarcia un velo sulla teoria complottista divenuta oggi “una minaccia terroristica”. Ci sono anche attori “esterni” a soffiare sul fuoco. Su 166.820 post di Facebook legati a QAnon analizzati fra il gennaio 2020 e la fine di febbraio 2021, un quinto è stato originato al di fuori degli Stati Uniti. Di questi, quasi la metà, il 44% da parte di IP in Russia. Ma tra gennaio e febbraio di quest’anno il trend si è invertito: “Il 58% di questi contenuti è stato originato in Cina”. Perché Mosca e Pechino soffiano sui carboni ardenti del complottismo sovversivo ... Leggi su formiche (Di domenica 25 aprile 2021) C’èlo zampino didietro il fenomenoin America. Un nuovo report del Soufan Center, centro di ricerca sulla sicurezza nazionale a New York, squarcia un velo sulla teoria complottista divenuta oggi “una minaccia terroristica”. Ci sonoattori “esterni” a soffiare sul fuoco. Su 166.820 post di Facebook legati aanalizzati fra il gennaio 2020 e la fine di febbraio 2021, un quinto è stato originato al di fuori degli Stati Uniti. Di questi, quasi la metà, il 44% da parte di IP in. Ma tra gennaio e febbraio di quest’anno il trend si è invertito: “Il 58% di questi contenuti è stato originato in”.Mosca e Pechinosui carboni ardenti del complottismo sovversivo ...

