Perché Biden ha riconosciuto il genocidio degli armeni (Di domenica 25 aprile 2021) Nella giornata del 24 aprile l’amministrazione Biden ha riconosciuto la natura genocidiale del massacro di un milione e mezzo di armeni operato dal decadente impero ottomano durante la prima guerra mondiale. La mossa permetterà al nuovo inquilino della Casa Bianca di accreditarsi agli occhi dell’elettorato come un politico che rispetta la parola data – Perché InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 aprile 2021) Nella giornata del 24 aprile l’amministrazionehala natura genocidiale del massacro di un milione e mezzo dioperato dal decadente impero ottomano durante la prima guerra mondiale. La mossa permetterà al nuovo inquilino della Casa Bianca di accreditarsi agli occhi dell’elettorato come un politico che rispetta la parola data –InsideOver.

