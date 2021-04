Pensioni | Landini | uscita flessibile da 62 anni | aprire un tavolo

(Di domenica 25 aprile 2021) "Noi siamo per l'dai 62in poi che le persone possono scegliere di poter andare in pensione ma allo stesso tempo va riconosciuto che i lavori non sono tutti uguali". Lo ha detto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Landini

Tiscali.it

Lo ha detto Maurizio, segretario nazionale della Cgil, a Radio24, ospite della trasmissione ... Cisl e Uil sul terreno della riforma delle: non c'è solo quota 100, qui c'è da rimettere ..., serve tavolo, flessibilita' da 62 anni in poi - 'Abbiamo chiesto al presidente Draghi e al ministro Orlando di attivare un tavolo come Cgil, Cisl e Uil, sulla riforma delle ...«Una volta la resistenza la si faceva in montagna, oggi davanti alle fabbriche». Ha la voce rotta dall’emozione Emanuele “Meme” Sologni, operaio e rsu, mentre, con indosso la tuta verde, ricorda i 200 ...Riforma pensioni, Confindustria chiede l'estensione del contratto di espansione, ecco quanto costerebbe. Il Governo ci sta pensando e la ...