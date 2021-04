Pensioni, il governo scopre le carte. Dal 2022 a 67 anni l’uscita da lavoro. Torna la riforma Fornero (Di domenica 25 aprile 2021) Il governo scopre le carte sulla questione delle Pensioni. Il Recovery Plan formalizza l’addio a Quota 100. Si legge nel testo: “In tema di Pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) Illesulla questione delle. Il Recovery Plan formalizza l’addio a Quota 100. Si legge nel testo: “In tema di, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensioni, il governo scopre le carte. Dal 2022 a 67 anni l’uscita da lavoro. Torna la riforma Fornero - Against_Caste : RT @ElioLannutti: Recovery plan, fuori quota 100 (pensioni) e Superbonus 110% (costruzioni): giù la maschera San Draghi e governo di mirac… - LelloChiarello : RT @sostengo5: Il governo dei migliori non ci fa andare in pensione: quota 100 cancellata!!! - LelloChiarello : RT @ElioLannutti: Recovery plan, fuori quota 100 (pensioni) e Superbonus 110% (costruzioni): giù la maschera San Draghi e governo di mirac… - perrero_s : RT @sostengo5: Il governo dei migliori non ci fa andare in pensione: quota 100 cancellata!!! -