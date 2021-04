Pattinaggio artistico a rotelle: Lucaroni-Tarlazzi vincono il Trofeo Barbieri 2021, secondi Esposito-Rossi (Di domenica 25 aprile 2021) Rispettando i favori del pronostico Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni hanno vinto con ampio margine il Trofeo Memorial Fabio Barbieri 2021, competizione di Pattinaggio artistico a rotelle dedicata alla specialità delle coppie andata in scena questo weekend presso il PalaPederzini di Calderara Di Reno (Bologna). I Pluri Campioni Mondiali hanno nuovamente scollinato i 200 punti complessivi sfoggiando una buona condizione di forma con ampi, se non ampissimi, margini di miglioramento. Bene lo short per gli atleti di Annalisa Marelli e Luca D’Alisera che, seppur con due sbavature di rilievo ovvero una caduta nel triplo rittberger lanciato e un problema nel sollevamento combinato chiamato no level, hanno comunque preso il largo grazie a elementi importanti ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Rispettando i favori del pronostico Rebeccae Lucahanno vinto con ampio margine ilMemorial Fabio, competizione didedicata alla specialità delle coppie andata in scena questo weekend presso il PalaPederzini di Calderara Di Reno (Bologna). I Pluri Campioni Mondiali hanno nuovamente scollinato i 200 punti complessivi sfoggiando una buona condizione di forma con ampi, se non ampissimi, margini di miglioramento. Bene lo short per gli atleti di Annalisa Marelli e Luca D’Alisera che, seppur con due sbavature di rilievo ovvero una caduta nel triplo rittberger lanciato e un problema nel sollevamento combinato chiamato no level, hanno comunque preso il largo grazie a elementi importanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico PICS. Recupero e riqualificazione del pattinodromo La pista all'aperto sarà adattata per la pratica sportiva dell'hockey e del pattinaggio artistico e si doterà di un anello esterno sopraelevato nelle curve per le corse, con una nuova illuminazione ...

Pattinodromo, ecco come cambia volto La pista all'aperto sarà adattata per la pratica sportiva dell'hockey e del pattinaggio artistico e si doterà di un anello esterno sopraelevato nelle curve per le corse, con una nuova illuminazione ...

Pattinaggio artistico: la Axel Group di Monteroni trionfa a Riccione Si è concluso lo scorso 20 aprile al PlayHall di Riccione (RN) nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, il primo appuntamento di questa stagione sportiva 2020/21 per la Polisportiva Axel Grou ...

