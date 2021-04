Pattinaggio artistico a rotelle | Italian Roller Games | svelati i dettagli della Coppa Italia Gruppi

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021) All’interno degli, il grande evento che raccoglierà tutti i Campionatii delle discipline rotellistiche nella riviera romagnola dal 4 giugno al 4 luglio, tra le gare dici sarà spazio anche per iShow & Precision: andrà infatti in scena dal 18 al 20 giugno a Riccione la, competizione che arricchirà dunque il calendario di una disciplina in grande fermento che, come sappiamo, appena prima dell’estate avrà già passato in archivio due rassegne molto importanti, i propri Campionatii, in scena la prossima settimana a Conegliano (Treviso), e anche gli Europei, in programma dal 2 al 5 giugno in ...