Paratici | «Il ko con la Fiorentina dell’andata? Incise la notizia della sentenza su Juve-Napoli»

(Di domenica 25 aprile 2021) Nel prepartita dintus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente bianconero Fabio. Tra le domande che gli sono state fatte, anche una sulla partita di andata contro la squadra viola: laperse 3-0.ha dichiarato che a pesare fu ladel ribaltamentosulla famosa partitantus-. Le sue parole esprimono chiaramente il colpo accusato dallantus, che evidentemente era certa del risultato favorevole a se stessa. Nella sconfittac’è un po’ la fotodi quest’anno, con la luce che si spegne all’improvviso. Per tecnica o carattere? «All’andata non dobbiamo ...

Commenta per primo Prima di Fiorentina - Juventus , il dirigente bianconero Fabioè intervenuto a Sky Sport : 'Dybala e Ronaldo in questi tre anni hanno giocato spesso insieme anchetre allenatori diversi. Quest'anno non è che non hanno fatto la differenza, Paulo ...La Juventus spera infatti di riportarlo in bianconero,pronto ad intavolare una trattativa.Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli, abbiamo agito con ...Ai microfoni di Sky, prima della partita contro la Fiorentina, il dirigente della Juventus, Fabio Paratici. Cosa ne pensa della coppia Ronaldo-Dybala? E il futuro di Dybaka? «Hanno giocato spesso insi ...