Palmieri attacca la Juventus | “Prima piange poi offre 30 milioni a Donnarumma”

Advertising

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA CLAMOROSA AGNELLI ANCORA SOTTO ATTACCO, ALTRA UMILIAIZONE PER LA JUVENTUS. IL SUO REGNO STA PER FINIRE, I… -

Ultime Notizie dalla rete : Palmieri attacca

Forzazzurri

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Valentini, ex FIGC: "La Superlega nasce da un fallimento economico dei club"Agnelli: "Non ha più credibilità, umiliazione per la ...La Superlega nasce dalla disperazione e dal fallimento economico e sportivo, come nel caso della Juventus, di alcune società.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI...Palmieri, altro attacco alla Juventus Il giornalista di BeIn Sports Tancredi Palmieri attraverso il suo profilo Twitter, ha attaccato nuovamente la ...Il punto sul mercato nerazzurro: "Per rafforzare ulteriormente la squadra servono tre-quattro innesti: un esterno sinistro, un centrale difensivo e un vice Lukaku" ...