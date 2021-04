Pallamano, Serie A femminile 2021: si chiude la regular season, Jomi Salerno capolista (Di domenica 25 aprile 2021) Ventiseiesima e ultima giornata della regular season della Serie A di Pallamano femminile 2021, che ha confermato in testa alla classifica la Jomi Salerno, capace di sconfiggere 25-21 il Cassano Magnago, grazie alle 5 reti di Suleiky Gomez, mentre la Mechanic System Oderzo si è imposta 28-24 sull’Ariosto Ferrara. Due punti anche per la AC Life Style Erice, ammessa ai play-off a seguito del 38-27 rifilato alla Santarelli Cingoli, fanalino di coda, con le Guerriere Malo che si sono accaparrate l’intera posta in palio contro Pontinia, per il punteggio di 34-27. Colpo di coda di Leno, vittorioso 28-23 su Nuoro; rinviata Ali-Best Espresso Mestrino – Cellini Padova. La regular season ci è completata, ma i verdetti sono ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Ventiseiesima e ultima giornata delladellaA di, che ha confermato in testa alla classifica la, capace di sconfiggere 25-21 il Cassano Magnago, grazie alle 5 reti di Suleiky Gomez, mentre la Mechanic System Oderzo si è imposta 28-24 sull’Ariosto Ferrara. Due punti anche per la AC Life Style Erice, ammessa ai play-off a seguito del 38-27 rifilato alla Santarelli Cingoli, fanalino di coda, con le Guerriere Malo che si sono accaparrate l’intera posta in palio contro Pontinia, per il punteggio di 34-27. Colpo di coda di Leno, vittorioso 28-23 su Nuoro; rinviata Ali-Best Espresso Mestrino – Cellini Padova. Laci è completata, ma i verdetti sono ...

